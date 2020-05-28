حادث سير عند مثلث خلدة واشتعال النيران بسيارة

وقع حادث سير عند مثلث خلدة - تحت الجسر ادى الى اشتعال النيران في سيارة مارسيدس سوداء اللون، في حين لم يصب ركابها بأذى.
وعمل شبان المنطقة على محاولة إطفائها بانتظار وصول سيارة الاطفاء. وتسبب الحادث بزحمة سير في المكان.
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