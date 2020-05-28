حادث سير عند مثلث خلدة واشتعال النيران بسيارة

وقع ​حادث سير​ عند مثلث خلدة - تحت الجسر ادى الى اشتعال النيران في ​سيارة​ مارسيدس سوداء اللون، في حين لم يصب ركابها بأذى.

وعمل شبان المنطقة على محاولة إطفائها بانتظار وصول سيارة الاطفاء. وتسبب الحادث ب​زحمة سير​ في المكان.