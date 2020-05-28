عراجي: الحريري من اكثر الناس الذين يشجعوننا بالتدخل من اجل انقاذ البلد

أشار رئيس لجنة الصحة النائب ​عاصم عراجي​ إلى أن موضوع الطب و​الأمراض​ يدفعني إلى التعاون مع أي كان، حتى ولو من أي فريق سياسي آخر، و​وزارة الصحة​ والكادر التمريضي، واعتبر أن متابعته اليومية العلمية للفيروس، جعلته يتراجع عن الفحص الفوري لأنه يعطي نتيجة 50% صحيحة، وعندما اجرينا اختبارات الفحص السريع لم تظهر دقتها أبدا، و نحن مع انشاء هيئة ناظمة للنظر بموضوع ​الدواء​".

وردا على سؤال حول مدى دعم رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​سعد الحريري​ لعمل عراجي، أكد الأخير أن "الحريري من اكثر الناس الذين يشجّعوننا بالتدخل من اجل انقاذ البلد في اي ملف"، مشيرا إلى أن "عدد فحوصات الـPCR في ​لبنان​ غير كاف"، متوقعا "موجة ثانية في الخريف القادم من أواخر أيلول لأول تشرين، فيفترض أن نضاعف عدد الفحوص لدينا خصوصا بظل انتشار الرشح" الطبيعي الناتج عن تقلب ​الطقس​.