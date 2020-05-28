عراجي: الحريري من اكثر الناس الذين يشجعوننا بالتدخل من اجل انقاذ البلد

أشار رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي إلى أن موضوع الطب والأمراض يدفعني إلى التعاون مع أي كان، حتى ولو من أي فريق سياسي آخر، ووزارة الصحة والكادر التمريضي، واعتبر أن متابعته اليومية العلمية للفيروس، جعلته يتراجع عن الفحص الفوري لأنه يعطي نتيجة 50% صحيحة، وعندما اجرينا اختبارات الفحص السريع لم تظهر دقتها أبدا، و نحن مع انشاء هيئة ناظمة للنظر بموضوع الدواء".
وردا على سؤال حول مدى دعم رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري لعمل عراجي، أكد الأخير أن "الحريري من اكثر الناس الذين يشجّعوننا بالتدخل من اجل انقاذ البلد في اي ملف"، مشيرا إلى أن "عدد فحوصات الـPCR في لبنان غير كاف"، متوقعا "موجة ثانية في الخريف القادم من أواخر أيلول لأول تشرين، فيفترض أن نضاعف عدد الفحوص لدينا خصوصا بظل انتشار الرشح" الطبيعي الناتج عن تقلب الطقس.
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