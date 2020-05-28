اهالي الموقوفين قطعوا الطرقات المؤدية لساحة عبد الحميد كرامي

أفادت معلومات صحفية عن أن "أهالي الموقوفين الاسلاميين قطعوا الطرقات المؤدية الى ساحة عبدالحميد كرامي "النور" في طرابلس احتجاجا على عدم اقرار قانون العفو العام".
وقام محتجون آخرون بقطع مستديرة بيستاشيو في الميناء احتجاجا على الغلاء وعدم إقرار قانون العفو العام.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب لم يقر قانون العفو العام في جلسة الأونيسكو اليوم بعد بعض الإعتراضات التي أدت إلى انسحاب تيار المستقبل من الجلسة، مما دفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى رفع الجلسة النيابية دون إقرار القانون.
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