اخبار العالم

الجيش وقوى الأمن يشددان الإجراءات في صور للحد من تفشي كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفادت معلومات صحفية عن أن ​القوى الأمنية​ و​الجيش​ نفذا مساء اليوم إجراءات مشددة في ​مدينة صور​ وضواحيها، للحد من تفشي ​فيروس ​، والتزاما بالتعبئة العامة وبقرارات الحكومة.

وجابت آليات عسكرية شوارع المدينة ومداخلها، وأطلقت عبر مكبرات الصوت نداءات تحذر اصحاب ​المطاعم​ والمقاهي والمحال التجارية، الالتزام بالقوانين وإقفالها تحت طائلة المسؤولية، ودعت المواطنين الى الالتزام بالمنازل ومنع التجمعات، محذرة بان ابتداء من غد، ستكون إجراءات مشددة، وستحرر ​محاضر ضبط​ بالمخالفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش وقوى الأمن يشددان الإجراءات في صور للحد من تفشي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا