الجيش وقوى الأمن يشددان الإجراءات في صور للحد من تفشي كورونا

أفادت معلومات صحفية عن أن ​القوى الأمنية​ و​الجيش​ نفذا مساء اليوم إجراءات مشددة في ​مدينة صور​ وضواحيها، للحد من تفشي ​فيروس كورونا​، والتزاما بالتعبئة العامة وبقرارات الحكومة.

وجابت آليات عسكرية شوارع المدينة ومداخلها، وأطلقت عبر مكبرات الصوت نداءات تحذر اصحاب ​المطاعم​ والمقاهي والمحال التجارية، الالتزام بالقوانين وإقفالها تحت طائلة المسؤولية، ودعت المواطنين الى الالتزام بالمنازل ومنع التجمعات، محذرة بان ابتداء من غد، ستكون إجراءات مشددة، وستحرر ​محاضر ضبط​ بالمخالفين.