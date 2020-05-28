ركّز عضو "كتلة الكتائب" النائب ​الياس حنكش​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "أخيرًا، أقرّينا خلال ​الجلسة التشريعية​ قرض الإسكان من "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي" بقيمة 180 مليون دولار، للمساهمة في تمويل "مصرف الإسكان"، لافتًا إلى أنّ "رغم الأوضاع المعيشيّة الصعبة الّتي نأمل أن تتحسّن قرييًا، فسحة أمل للشباب لتأسيس عائلة في ​لبنان​".

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كانت هذه تفاصيل خبر حنكش عن إقرار قرض إسكان للمساهمة بتمويل مصرف الإسكان: فسحة أمل للشباب لتأسيس عائلة بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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