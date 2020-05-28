النشرة: سلطات سوريا تفرض الحجر على بنائين بمحافظة القنيطرة بسبب كورونا

افاد مراسل "الخليج 365" في سوريا بأن "السطات السورية فرضت الحجر على بنائين في بلدة الذيابية التابعة لمحافظة القنيطرة بعد قيام أحد الأشخاص القادمين من دولة الكويت والخارجين من الحجر بزيارة أحد أقاربه في البلدة قبل أن تصدر نتيجة تحليله ايجابية ويتم نقله إلى أحد المراكز الطبية".
وفرضت البلدية الحجر على البنائين وتقوم بإجراء فحوصات الحرارة لهم يومياً منذ ثلاثة أيام ولم تظهر عليهم أية أعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا.
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