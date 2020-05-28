النشرة: سلطات سوريا تفرض الحجر على بنائين بمحافظة القنيطرة بسبب كورونا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​سوريا​ بأن "السطات السورية فرضت الحجر على بنائين في بلدة الذيابية التابعة لمحافظة القنيطرة بعد قيام أحد الأشخاص القادمين من دولة ​الكويت​ والخارجين من الحجر بزيارة أحد أقاربه في البلدة قبل أن تصدر نتيجة تحليله ايجابية ويتم نقله إلى أحد المراكز الطبية".

وفرضت ​البلدية​ الحجر على البنائين وتقوم بإجراء فحوصات الحرارة لهم يومياً منذ ثلاثة أيام ولم تظهر عليهم أية أعراض مشابهة لأعراض ​فيروس كورونا​.