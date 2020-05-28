تسجيل حالة وفاة و64 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة ال​إسرائيل​ية عن تسجيل 64 إصابة مؤكدة جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال اليوم الماضي، لتصل إلى 16872، ما يمثل زيادة طفيفة للمؤشر اليومي مقارنة مع الإحصائيات السابقة، مؤكدة أنه تسجيل وفاة واحدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا الجائحة في إسرائيل إلى 284.

ومن مجمل المصابين هناك 1909 تعتبر حالاتهم ناشطة، بينها 35 متوسطة و37 خطيرة، فيما يبقى 36 مريضا موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي، وتماثل 14679 مصابا للشفاء.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين "عدم الدخول بحالة من اللامبالاة خصوصا وأن الاعتقاد السائد أن فيروس كورونا بقي في الوراء غير صحيح".