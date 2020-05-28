الداخلية الكويتية تقرر عزل بعض المناطق الجديدة في إطار مكافحة كورونا

أشار وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح إلى أن "الحكومة قررت عزل عدة مناطق جديدة في إطار إجراءات مكافحة ​فيروس كورونا​".

وأفاد الصالح بأن "هناك خطة لعزل بعض المناطق الجديدة، مع الإبقاء على عزل المناطق التي تم فيها اتخاذ هذا الإجراء سابقا لمكافحة فيروس كورونا"، منوّهًا بأن "​وزارة الداخلية​ ستعمل على تكثيف التواجد الأمني في هذه المناطق، فيما ذكر أن السلطات ستطبق ​حظر التجول​ الجزئي الذي سيكون مدة 12 ساعة، من 6 مساء وحتى 6 صباحا".

من جهته، أكد ​وزير الصحة​ باسل الصباح، أنه "سيتم تطبيق عزل كلي لمناطق الفروانية وخيطان وحولي وميدان حولي وجليب الشيوخ والمهبولة"، موضحًا أن "الحكومة ستتبع خطة للعودة إلى "الحياة الطبيعية" تشمل 5 مراحل يستغرق كل منها 3 أسابيع لتبدأ في 31 أيار".

ونوّه الصباح بأن "هناك اشتراطات للانتقال من مرحلة إلى أخرى وإن لم تتحقق يمكن إطالة المرحلة القائمة أو الرجوع إلى المرحلة السابقة، مشددا على أن عدم الالتزام بالتعليمات الصحية سوف سيدفع السلطات إلى تشديد إجراءات الحظر"، مشيرًا إلى أن "المرحلة الأولى تتضمن عودة المساجد ودور العبادة بعد تجهزها باشتراطات صحية وأنشطة الشحن والصيانة وتوصيل خدمات المطاعم والمقاهي و​المستشفيات الخاصة​".

وشدد الصباح مع ذلك على أنه "لن يكون هناك عودة كاملة للحياة إلا بوجود لقاح مضاد لفيروس كورونا".