سلطات الجزائر تمدد إجراءات الحجر المنزلي في أغلبية المدن الجزائرية

أعلنت السلطات الجزائرية تمديد إجراءات الحجر المنزلي في جميع المدن الجزائرية، باستثناء ولايات تندوف وسعيدة وإليزي وتمنراست.
ولفتت السلطات إلى أن "إجراءات الحجر المنزلي ستطبق من الساعة الخامسة مساءًا إلى الساعة السابعة من صباح اليوم الموالي على ولايات باتنة، وبجاية، والبليدة، وتلمسان، وتيارت، وتيزي وزو، والجزائر، وسطيف، وسيدي بلعباس، وقسنطينة، وعنابة، والمدية، ووهران، وبرج بوعريريج، وتيبازة، وعين الدفلى، حتى 13 تموز".
كما أفادت بتمديد العمل بنظام الحجر الجزئي المنزلي لنفس الفترة بالنسبة لباقي الولايات من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السابعة من صباح اليوم الموالي.
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