مندوب روسيا بالأمم المتحدة يدعو الاتحاد لإعادة النظر بسياساته الخاصة بالعقوبات

دعا مندوب ​روسيا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ ​فاسيلي نيبينزيا​، ​الاتحاد الأوروبي​ لإعادة النظر في سياساته الخاصة بالعقوبات التي تعرقل محاربة بعض الدول ل​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وأعرب نيبينزيا، خلال جلسة ل​مجلس الأمن الدولي​، عن أسفه لتطبيق الاتحاد الأوروبي العديد من آليات التقييد والإجبار، لافتًا إلى أنه "لقد سمعنا مرارا تأكيدات من ​بروكسل​ والعواصم الأوروبية الأخرى على أن هذه الآليات دقيقة ومتزنة، لكن الواقع يتحدث عن عكس ذلك".

كما أفاد بأن "تطبيق مثل هذه الإجراءات يقوض الوضع الاجتماعي الاقتصادي في الدول النامية المتضررة جراء الوباء"، داعيًا "الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في سياساته الخاصة بالعقوبات ومد اليد إلى سكان الدول التي يدور الحديث عنها والامتناع عن الإجراءات العقابية والإجبارية المطبقة خارج إطار مجلس الأمن الدولي".