غوتيريش: أعلى نسبة وفيات كورونا عالميا بعدن اليمنية بـ17% من الإصابات

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن رصد أعلى نسبة وفيات بالعالم بسبب كورونا بمدينة عدن اليمنية، معتبرا أن "الوضع المأساوي، فلا يوجد بلد أكثر عرضة للخطر من اليمن. وفي عدن لدينا أعلى نسبة وفيات بكورونا، حيث يموت 17% من المصابين".
وأشار الأمين العام إلى أن مؤتمرا للمانحين سيعقد قريبا، وأعرب عن أمله بأن يظهر المجتمع الدولي التضامن مع الشعب اليمني ويمول المساعدات بالحجم المطلوب.
ونشرت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي حصيلة إصابات كورونا، حيث بلغت 278 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 57 شخصا.
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