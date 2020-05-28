غوتيريش: أعلى نسبة وفيات كورونا عالميا بعدن اليمنية بـ17% من الإصابات

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن رصد أعلى نسبة وفيات بالعالم بسبب ​كورونا​ بمدينة عدن ​اليمن​ية، معتبرا أن "الوضع المأساوي، فلا يوجد بلد أكثر عرضة للخطر من اليمن. وفي عدن لدينا أعلى نسبة وفيات بكورونا، حيث يموت 17% من المصابين".

وأشار الأمين العام إلى أن مؤتمرا للمانحين سيعقد قريبا، وأعرب عن أمله بأن يظهر ​المجتمع الدولي​ التضامن مع الشعب اليمني ويمول المساعدات بالحجم المطلوب.

ونشرت حكومة الرئيس اليمني ​عبد ربه منصور هادي​ حصيلة إصابات كورونا، حيث بلغت 278 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 57 شخصا.