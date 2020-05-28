ترامب: سأوقع أمراً تنفيذياً بشأن وسائل التواصل الاجتماعي بعد نصف ساعة

أفاد الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ بأنه سيوقع أمراً تنفيذياً بشأن ​وسائل التواصل الاجتماعي​ بعد نصف ساعة.

وتأتي تصريحات ترامب عقب الحملة التي شنها على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إقدام موقع "تويتر" على وسم إحدى تغريداته بعلامة تحذير تدعو القراء إلى تدقيق المعلومات الوادرة فيها. وأشار ترامب في التغريدة التي وسمها الموقع إلى أنه "ليس هناك أي احتمال في ألا يكون الاقتراع عبر البريد في الانتخابات سوى احتيال بشكل كبير"، في تحذير واضح من احتمال وقوع تزوير لعمليات الاقتراع عبر البريد.

وعلى اثر هذه الخطوة التي تعد الأولى من نوعها، أشار ترامب إلى أن "تويتر" يضيق الخناق كليا على حرية التعبير"، مؤكدا أنه "سنتغلب على أي مواجهات قانونية للأمر التنفيذي الخاص بمنصات التواصل".

وعبر ترامي عن حزنه لوفاة جورج فلويد الذي قتل في منيابوليس على أيدي رجال الشرطة الأميركية حيث توفي مختنقا تحت قدم شرطي أميركي، معتبرا أنه "حزنت كثيرا لما حدث لجورج فلويد الذي قتل في منيابوليس".