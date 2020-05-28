السيد: الإيجابية الوحيدة في الجلسة أننا قدّمنا مشروع رفع السرية المصرفية عن كل المسؤولين

أشار النائب اللواء جميل السيد في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "كان هنالك توافق على مشروع قانون العفو، وصباح اليوم، قرّر فريق التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب التصويت ضدّه لكنهم سيقبلون به إذا نجح بتصويت الآخرين عليه، فإختلطت الأوراق وطار المشروع".

ورأى السيد أن "الإيجابية الوحيدة في الجلسة أننا قدّمنا مشروع رفع ​السرية المصرفية​ عن كل المسؤولين بالدولة ونجحنا فيه".