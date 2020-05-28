أشار النائب اللواء جميل السيد في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "كان هنالك توافق على مشروع قانون العفو، وصباح اليوم، قرّر فريق التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب التصويت ضدّه لكنهم سيقبلون به إذا نجح بتصويت الآخرين عليه، فإختلطت الأوراق وطار المشروع".
ورأى السيد أن "الإيجابية الوحيدة في الجلسة أننا قدّمنا مشروع رفع السرية المصرفية عن كل المسؤولين بالدولة ونجحنا فيه".
كانت هذه تفاصيل خبر السيد: الإيجابية الوحيدة في الجلسة أننا قدّمنا مشروع رفع السرية المصرفية عن كل المسؤولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.