الداخلية السورية تنفي صحة أنباء عن السماح بدخول اللبنانيين لأراضيها

نفت ​وزارة الداخلية السورية​، في بيان، ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول السماح للمواطنين اللبنانيين والذين يحملون الإقامات بكل أشكالها بالدخول والخروج إلى سورية اعتباراً من صباح الغد 29-5-2020، مؤكدة أن "هذا الخبر كاذب و عار عن الصحة وأن القرار المتعلق بإيقاف دخول الرعايا العرب و الأجانب إلى البلاد ما زال سارياً".

وكانت وزارة الداخلية في ​سوريا​ منعت في آذار الماضي دخول العرب والأجانب القادمين من عدة دول و ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي ل​فيروس كورونا​ المستجد.