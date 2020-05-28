نفت وزارة الداخلية السورية، في بيان، ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول السماح للمواطنين اللبنانيين والذين يحملون الإقامات بكل أشكالها بالدخول والخروج إلى سورية اعتباراً من صباح الغد 29-5-2020، مؤكدة أن "هذا الخبر كاذب و عار عن الصحة وأن القرار المتعلق بإيقاف دخول الرعايا العرب و الأجانب إلى البلاد ما زال سارياً".
وكانت وزارة الداخلية في سوريا منعت في آذار الماضي دخول العرب والأجانب القادمين من عدة دول و ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية السورية تنفي صحة أنباء عن السماح بدخول اللبنانيين لأراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.