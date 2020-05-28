شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسانيد شرعية فى فتوى تحريم أداء المصاب بكورونا لصلاتى الجمعة والجماعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البيان الأخير لهيئة كبار العلماء السعودية الذى تضمن فتوى بتحريم مشاركة مصاب بكورونا فى صلاتى الجمعة والجماعة تضمن مجموعة من الأسانيد الشرعية وفيما يلى أهم الأسانيد الشرعية فى البيان :

1.حرمت الهيئة مشاركة مصاب كورونا لصلاة الجمعة والجماعة

2.رخصت الهيئة للمصاب عدم شهود صلاة الجمعة والجماعة

3.استندت الهيئة لقوله صلى الله عليه وسلم «لا يورد ممرض على مصح» متفق عليه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها" متفق عليه.

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4.اعتبرت الهيئة أن الواجب على المصاب بكورونا ترك شهود صلاة الجماعة والجمعة واداء الصلوات في بيته أو موطن عزله، لما رواه الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه قال: "كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع" أخرجه مسلم.

5- استندت الهيئة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" رواه ابن ماجة. وفي كل ما ذكر إذا لم يشهد الجمعة فإنه يصليها ظهرًا أربع ركعات.