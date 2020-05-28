الزراعة تصدر نشرة بالإرشادات الواجب اتباعها لمحاصيل الموالح في يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -أحمد مسعد : أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجبة على مزارعي محاصيل الموالح مراعاتها، خلال شهر يونيو. وجاءت التوصيات كالتالي: أولا: أهم العمليات: 1- المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الإثمار. 2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة. 3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة و صانعات الأنفاق. 4-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر. 5- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري. 6- بداية الخف اليدوي للحفاظ علي جودة الثمار وبصفة خاصة ثمار التصدير. ثانيا:التسميد: ا- تسميد أشجار الموالح التي تروى بالتنقيط للفدان. الرية الأولي: 2ك سلفات نشادر + 1ك سلفات ماغنسيوم. الرية الثانية: 2ك سماد مركب 19 -19-19. الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم + 1لتر حامض فوسفوريك. الرية الرابعة: 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز. Advertisements الرية الخامسة: 2ك نترات كالسيوم. ثالثا:الرى الاستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الري بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة). عمر الأشجار بالسنوات 1-2 في شهر يونيو 32لتر/شجرة 2-3 في شهر يونيو 40لتر/ شجرة. 3-4 في شهر يونيو 48لتر/ شجرة. 4-5 في شهر يونيو 56لتر/ شجرة. 5-6 في شهر يونيو 64 لتر/ شجرة. 7-8 في شهر يونيو 72لتر/ شجرة. 8-10 في شهر يونيو 84لتر/ شجرة. أكثر من 10 في شهر مايو 90لتر/ شجرة. رابعا: برنامج المكافحة 1- الاستمرار فى مكافحة المن حال استمرار ظهورها.

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