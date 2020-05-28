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محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مها صلاح الدين:
إنفوجرافيك - مايكل عادل:
وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 263 ألفًا و77 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 3284 حالة.
تصدرت كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت قائمة الدول العربية، من حيث إجمالي عدد الإصابات، وتصدرت مصر القائمة من حيث إجمالي عدد الوفيات.
ولم تشهد أي دولة عربية عدم تسجيل إصابات اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا في الوطن العربي: السعودية تتجاوز الـ 80 ألف وقطر الـ 50 ألف ومصرالـ 20 ألف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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