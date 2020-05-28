تغريم أصحاب 6 محال تجارية لم تلتزم بقرار الحظر في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

نفذت الأجهزة الأمنية بقسم ثان شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء، بتوقيع غرامات مالية على أصحاب 6 محال، بدائرة القسم، اخترقوا قرار الحظر، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

تلقى اللواء جمال الرشيد، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية من رجال مباحث المركز، بقيادة المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث القسم، لتفقد مدى التزام المحال التجارية بتطبيق قرار الحظر، تبين مخالفة 6 محال بدائرة القسم، أمس، رغم قرار الحظر بإغلاقها من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.

وجرى تغريم المخالفين غرامات مالية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.