وزارة الدفاع الروسيّة تعلن عن هبوطٍ إضطراري لمروحيّة ومصرع طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مروحية "مي-8" التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية هبطت بشكل إضطراري في منطقة مطار "أوغوالني كوبي" في تشوكوتكا، وتوفيّ الطاقم بأكمله.
وفي وقت سابق، أبلغت خدمات الطوارئ أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم نتيجة الهبوط الإضطراري لطائرة "مي-8" في أنادير.
وقع الحادث، وفقا لوزارة الدفاع، في حوالي الساعة 05:00 بتوقيت موسكو خلال رحلة تدريبية.
وفقا لمعلومات أولية، يمكن أن يكون سبب الكارثة خللا تقنيا في المروحية. تم إرسال لجنة القيادة العليا للقوات الجوية إلى مكان الحادث.
في وقت سابق، تم الإبلاغ أنه تم العثور على الصناديق السوداء في المروحية وحالتها مرضية. ويعمل مطار أنادير بشكل طبيعي.
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