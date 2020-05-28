السودان: مقتل قائد عسكري وإصابة عدد من القوات إثر توغل ميليشيا إثيوبية داخل الحدود

شهدت الحدود السودانية الإثيوبية بولاية القضارف توترا جديدا صباح الخميس، حيث توغلت قوة من المليشيات الإثيوبية واعتدت على بعض المشاريع الزراعية بمنطقة بركة نوريت وقرية الفرسان، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقالت وكالة الأنباء السودانية إن الإعتداء تواصل ليشمل الاشتباك مع القوة العسكرية

السودانية في معسكر بركة نورين.

وأضافت أنه قد نجم عن التصدي للمليشيات مقتل قائد القوة السودانية النقيب كرم الدين متأثرا بجراحه في مستشفى دوكة، وجرح عدد من العسكريين والمدنيين.

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وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن

تعزيزات عسكرية عاجلة وصلت من عدة محاور للمعسكر في بركة نوريت حيث تم التصدي ومطاردة الفلول الأثيوبية لما وراء الحدود المشتركة.

يذكر أن فترتي الإعداد للموسم الزراعي والحصاد تشهدان دائما اختراقات وتعديات متواصلة من المليشيات الأثيوبية الخارجة عن سيطرة السلطات بالمناطق الحدودية والتي سبق أن أعلنت رفضها وعدم التزامها بأي اتفاقيات مع الجانب السوداني لاستقرار المنطقة.