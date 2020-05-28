أعادت مدارس في تونس فتح أبوابها أمام الطلاب، في ظل قواعد صحية صارمة، ضمن خطة لتخفيف إجراءات العزل العام وعودة الحياة اليومية إلى طبيعتها، مع الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقًا لسكاي نيوز.
وتم اتخاذ تدابير احترازية مشددة في أكثر من 600 مدرسة ومركز تعليمي أعيد فتحها، بما في ذلك تطبيق إرشادات التباعدالاجتماعي، واستخدام الكمامات، وتعقيم اليدين، وتطهير المباني بشكل متكرر.
وقال وزير التربية محمد الحامدي: "بالنسبة للاحتياطات هي بروتكول صحي تم الاتفاق عليه مع وزارة الصحة. إنه دليل إجراءات صحي صارم يتعلق بالتباعد، وارتداء الكمامات، واستخدام الجل المعقم، وتعقيم المؤسسات التربوية، واستخدام أدوات قياس
ومع خروج الطلاب من المنازل للمرة الأولى، أعرب البعض عن شعورهم بالتوتر والخوف، وفق ما ذكرت كالة رويترز
وقال ياسين يعقوبي، وهو طالب بمدرسة ثانوية، إنه "يشعر بالخوف على سلامة عائلته"، مضيفا: "أشعر بالخوف، خاصة على عائلتي، لكن هذا الأمر لم يعد كما كان من قبل، فالناس يخرجون ويذهبون إلى الشواطئ. تشعر وكأن هذه الجائحة انتهت، ولكن لايزال هناك خوف".
كانت هذه تفاصيل خبر بالكتاب والكمامة .. طلاب الثانوية يعودون للمدارس في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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