واشنطن تعلن عن مكافأة ضخمة مقابل ضبط قيادي في داعش

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تقديم مكافأة قدرها 3 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مكان وجود أو ضبط القيادي في تنظيم داعش محمد رمضان، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنمحمد رمضان الذي ولد في الأردن، يعتبر أحد أبرز المسؤولين عن الدعاية للتنظيم.
وقالت إنه "لعب دورا أساسيا في العمليات الدعائية لـ(داعش) من أجل تجنيد العناصر وتحريضهموجعلهم متطرفين، وأشرف على تخطيط وتنسيق وإنتاج العديد من الفيديوهات والمنشورات الدعائية والمنصات على الانترنت التي نشرت مشاهد عنيفة للتعذيب والإعدامات الجماعية للمدنيين".
وتم تقديم المكافأة مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مكان أو ضبط محمد رمضان في إطار برنامج "المكافآت من أجل العدالة" التابعة للخارجية الأمريكية.
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