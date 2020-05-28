أردوغان يعلن إعادة فتح العديد من الأنشطة اعتبارا من أول يونيو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس إن الحكومة سترفع قيود السفر بين المدن. وأضاف أن الحكومة ستسمح بإعادة فتح المطاعم والمقاهي والمتنزهات والمنشآت الرياضية اعتبارا من أول يونيو حزيران في إطار تخفيف القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا. وأشار الرئيس التركي إلى أن القيود ستظل قائمة على حركة الأفراد فوق سن 65 عاما ودون الثامنة عشرة. وأودى الفيروس بحياة أكثر من 4300 شخص من بين 160 ألف مصاب تقريبا في البلاد. رويترز

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