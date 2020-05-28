محاولة يائسة..إيران تعلق على القرار الأمريكي بإنهاء الإعفاءات من العقوبات

ونقل موقع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن كمالوندي قوله إن“قرار الولايات المتحدة إنهاء الإعفاءات من العقوبات محاولة يائسة لن تؤثر على إيران“.

وأضاف كمالوندي:“قرار أمريكا هو رد على تسليم النفط الإيراني إلى فنزويلا الخاضعة للعقوبات الأمريكية.. إنها محاولة يائسة من قبل الولايات المتحدة لتحويل الرأي العام والدولي عن الهزائم المتتالية“.

وأضاف كمالوندي:“رفع الإعفاءات عن التعاون النووي، وفقًا للاتفاق النووي، لم يكن له تأثير على إيران، إنه مجرد ضجيج إعلامي ليس أكثر من ذلك، والأمريكيون يدركون جيدًا هذه الحقيقة“.

Advertisements

وتعليقًا على تعاون إيران النووي مع الدول المتبقية في الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن العام 2018، قال كمالوندي:“يأتي وقودنا من روسيا كلما احتجنا دون أي مشاكل، وإذا نفد الوقود الحالي، سنكون قادرين على إنتاجه دون مساعدة أي دولة“.

وأضاف:“نحن مرتاحون لإعادة تصميم مفاعل أراك (وسط إيران).. وحاليًا يتم تصميم كل من المفاعل والوقود من قبل المتخصصين الإيرانيين، وتتعاون الصين والدول الأوروبية الأخرى معنا في هذا العمل“.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت إيران راضية عن سرعة العمل في إعادة تصميم مفاعل أراك قال:“لسنا راضين عن سرعة العمل، لكن من الممكن أن يكون أكثر وأفضل، إذا تعاونت معنا الدول الأوروبية“.