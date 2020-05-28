كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إسرائيل تسجل 64 حالة إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، بأن هناك ارتفاعاً كبيراً ومقلقاً بأعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث تم اليوم الخميس، تسجيل 64 حالة إصابة في أعلى نسبة منذ أكثر من شهر.

وتابعت في بيان إنها تتابع التطورات بقلق، وتراقب مراكز تفشي الفيروس، وأنها تقيم الوضع لبحث الخطوات اللازمة للتصدي له.

وطالبت الوزارة الجمهور بعدم الاستخفاف بقضية النظافة، والمواظبة على ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وبتسجيل 64 حالة إصابة جديدة، ارتفع عدد المصابين الإجمالي إلى 16872 مع تسجيل ثلاث حالات وفاة اليوم.

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