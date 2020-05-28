كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إسرائيل تسجل 64 حالة إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، بأن هناك ارتفاعاً كبيراً ومقلقاً بأعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث تم اليوم الخميس، تسجيل 64 حالة إصابة في أعلى نسبة منذ أكثر من شهر.
وتابعت في بيان إنها تتابع التطورات بقلق، وتراقب مراكز تفشي الفيروس، وأنها تقيم الوضع لبحث الخطوات اللازمة للتصدي له.
وطالبت الوزارة الجمهور بعدم الاستخفاف بقضية النظافة، والمواظبة على ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
وبتسجيل 64 حالة إصابة جديدة، ارتفع عدد المصابين الإجمالي إلى 16872 مع تسجيل ثلاث حالات وفاة اليوم.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,643 مليون إصابة، بينهم أكثر من 350 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,408 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.