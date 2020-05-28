فرنسا تسجل 66 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الخميس، 66 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28 ألفا و662 حالة.

وتشير آخر الأرقام إلى أن انتشار الفيروس تباطأ، مع انحسار متواصل في عدد المرضى المتواجدين في حالة خطيرة أو في الإنعاش.

وانخفض عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج من الفيروس في المستشفيات من 15 ألفا و680 إلى 15 ألفا و208، كما انخفض عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة من 1501 إلى 1429.

وأفادت السلطات الصحية بتسجيل 3325 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الكلي للإصابات إلى 149 ألفا و71 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,643 مليون إصابة، بينهم أكثر من 350 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,408 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.