كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تركيا تعلن رفع قيود السفر بين المدن أول يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، رفع قيود السفر بين المدن في الأول من شهر يونيو. وأضاف أردوغان أن مرافق الاستراحة على طرقات السفر ستفتح مجددا أبوابها في التاريخ نفسه.

وتابع قائلا إن الموظفين الذين يقضون إجازة إدارية أو المدرجين ضمن نظام العمل المرن سيعودون إلى العمل العادي في أول يوم من شهر يونيو. وصرح الرئيس التركي بأن افتتاح رياض الأطفال ودور الرعاية النهارية سيكون اعتبارا من 1 يونيو، بالإضافة إلى فتح الشواطئ والحدائق وفقا لقواعد محددة. كما قال إنه انطلاقا من أول يوم في شهر يونيو يمكن فتح متاجر بيع الحيوانات، مع استئناف مسابقات الخيول اعتبار من الـ10 من شهر يونيو. وأشار إلى أنه سيسمح للمواطنين أصحاب المحلات التجارية فوق 65 عاما باستئناف أعمالهم شريطة الالتزام بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي وقواعد النظافة. وبالإضافة إلى ذلك سيتم رفع القيود عن الرياضات الفردية، مع رفع الحظر عن الفئة العمرية من 0-18 عاما يومي الأربعاء والجمعة بين الساعة 14:00 و20:00. Advertisements إلى ذلك، أوضح أردوغان أن تركيا نجحت في تلبية طلبات ومساعدات 100 دولة من أصل 135. جدير بالذكر أن فيروس كورونا أودى بحياة أكثر من 4300 شخص من بين 160 و979 ألف مصاب تقريبا في البلاد.