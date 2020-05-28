كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تركيا تعلن رفع قيود السفر بين المدن أول يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، رفع قيود السفر بين المدن في الأول من شهر يونيو.
وأضاف أردوغان أن مرافق الاستراحة على طرقات السفر ستفتح مجددا أبوابها في التاريخ نفسه.
وتابع قائلا إن الموظفين الذين يقضون إجازة إدارية أو المدرجين ضمن نظام العمل المرن سيعودون إلى العمل العادي في أول يوم من شهر يونيو.
وصرح الرئيس التركي بأن افتتاح رياض الأطفال ودور الرعاية النهارية سيكون اعتبارا من 1 يونيو، بالإضافة إلى فتح الشواطئ والحدائق وفقا لقواعد محددة.
كما قال إنه انطلاقا من أول يوم في شهر يونيو يمكن فتح متاجر بيع الحيوانات، مع استئناف مسابقات الخيول اعتبار من الـ10 من شهر يونيو.
وأشار إلى أنه سيسمح للمواطنين أصحاب المحلات التجارية فوق 65 عاما باستئناف أعمالهم شريطة الالتزام بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي وقواعد النظافة.
وبالإضافة إلى ذلك سيتم رفع القيود عن الرياضات الفردية، مع رفع الحظر عن الفئة العمرية من 0-18 عاما يومي الأربعاء والجمعة بين الساعة 14:00 و20:00.
إلى ذلك، أوضح أردوغان أن تركيا نجحت في تلبية طلبات ومساعدات 100 دولة من أصل 135.
جدير بالذكر أن فيروس كورونا أودى بحياة أكثر من 4300 شخص من بين 160 و979 ألف مصاب تقريبا في البلاد.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,643 مليون إصابة، بينهم أكثر من 350 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,408 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.