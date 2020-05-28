الإمارات ترسل مساعدات إلى دولة غانا الأفريقية

كما أرسلت دولة الإمارات، اليوم الخميس، طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كردستان العراق، لدعمه في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد يستفيد منها أكثر من 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وتحرص دولة الإمارات على مد يد العون لكردستان العراق لمساعدته في التصدي لفيروس كورونا المستجد، حيث تربط العلاقة الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية العراق.

وتقف دولة الإمارات إلى جانب العراق في سعيها الدؤوب للحفاظ على الصحة العامة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

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يذكر أن دولة الإمارات قدمت حتى اليوم أكثر من 658 طنا من المساعدات لأكثر من 57 دولة، استفاد منها نحو 658 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد، والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها أكثر من 38 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في كشف 563 إصابة بفيروس كورونا الجديد، من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة تخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 32532 حالة.

كما أعلنت الوزارة 3 وفيات لمصابين من جنسيات مختلفة بسبب تداعيات الإصابة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 258.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة أيضاً تعافي 314 مصاباً بالفيروس، وتعافيهم التام من أعراضه بفضل الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى وبذلك يكون مجموع المتعافين 16685.