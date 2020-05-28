طنجة.. قاعات رياضية وكلية وثانويات لإجراء امتحانات الباكالوريا في زمن كورونا

علم “اليوم 24″، أنه تم تحديد قاعات للرياضة، ومدرجات ملحقة بكلية الحقوق بطنجة، وجميع ثانويات المدينة، لإجراء امتحانات الباكالوريا، في التزام تام بالاجراءات الوقائية.

وخصصت للمترشحين لامتحانات الباكالوريا قاعة للرياضة، تضم 250 مقعدا، و3 مدرجات بالملحةقة الأولى لكلية الحقوق في طنجة، وجميع الثانويات في المدينة، وأغلب الاعداديات.

وستشهد جميع مدن المملكة، في شهر يوليوز المقبل، امتحانات الباكالوريا بالنسبة إلى المترشحين الأحرار، والعاديين، في وضع استثنائي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وجاء الإجراء المذكور، حفاظا على التباعد الاجتماعي بين التلاميذ، من أجل إجراء الامتحانات في وضعية جيدة خاصة، بسبب انتشار الفيروس في المدن المغربية.

يذكر أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، أعلن أن الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة 2020 ستجرى حضوريا وفق قطبين، تتمثل في قطب الآداب والعلوم الإنسانية والتعليم الأصيل (يومي 03 و 04 يوليوز المقبل)، والقطب العلمي والتقني، وكذا البكالوريا المهنية (من 06 إلى 08 يوليوز)، ليتم الإعلان عن النتائج في 15 من الشهر نفسه.

أما الدورة الاستدراكية، فستنظم من 22 إلى 24 يوليوز المقبل بالنسبة إلى جميع الشعب، والمسالك، وستعلن النتائج النهائية في أجل أقصاه 29 يوليوز من الشهر ذاته.