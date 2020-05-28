أخبر الجامعة بقرار الرحيل.. مدرب حراس المنتخب ينفصل عن “الأسود” ويلتحق بفريق فرنسي

انفصل كريستوف ريفيل، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعدما قدم استقالته قبل ثلاثة أيام للجهاز المسؤول عن تسيير شؤون الكرة وطنيا علما أن عقده يمتد إلى غاية 2023.

وكشف مصدر جامعي جيد الإطلاع، في اتصال هاتفي مع “اليوم 24″، أن مدرب الحراس السابق للمنتخب قدم استقالته إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعد توصله بعرض من فريق أولمبيك ليون الفرنسي.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن تعاقد المدرب السابق لحراس المنتخب الوطني مع فريق ليون لتعويض رحيل المدرب السابق غريغوري.