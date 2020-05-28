في قضية صادمة.. إيداع طبيب أطفال وشريكه السجن في شأن استغلال الأطفال جنسيا

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أنه تقرر، اليوم الخميس، اعتقال وإيداع طبيب وشريكه في قضية استغلال أشخاص قاصرين جنسيا.

وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك، أنه تبعا لما تداولته بعض وسائل الإعلام والوسائط الإلكترونية بناء على بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني في شأن قيام أحد الأطباء باستغلال بعض الأشخاص القاصرين جنسيا، تم إجراء بحث من قبل فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالصخيرات تمارة بتعليمات من النيابة العامة، أسفرت عن تقديم طبيب اختصاصي في طب الأطفال وشخص آخر معه أمام هذه النيابة العامة اليوم الخميس (28 ماي).

وأشار المصدر ذاته إلى أنه من خلال نتائج الأبحاث تبين أن الطبيب المذكور يشتبه في استغلاله الوضعية الهشة لبعض الأطفال القاصرين إما بصفة منفردة أو بمساعدة الشخص المقدم معه والذي كان بدوره ضحية له قبل بلوغه سن الرشد منذ حوالي سنة واحدة.

وأضاف أن النيابة العامة تقدمت بملتمس بإجراء تحقيق إلى قاضي التحقيق في حق الطبيب المعني بالأمر من أجل جرائم الاتجار بالبشر واستدراج قاصرين والتغرير بهم وهتك عرضهم بالعنف ومحاولة هتك عرض قاصرين بالعنف، وفي حق شريكه من أجل المشاركة في الجرائم المذكورة، مع التماس اعتقالهما وإيداعهما السجن.

وخلص البلاغ إلى أنه وبعد استنطاق قاضي التحقيق للمعنيين بالأمر ابتدائيا، قرر اعتقالهما وإيداعهما السجن.