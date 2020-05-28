أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس أن عدد الحالات التي تم تسجيلها في 24 ساعة الأخيرة 22 منها سجلت في جهة طنجة تطوان الحسيمة، و21 في مدينة طنجة في بؤر قديمة لازالت نشطة.
وأضافت الوزارة في تصريح صحافي يومي حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا في المغرب، أن 14 إصابة تم تسجيلها في جهة الدار البيضاء-السطات، مع ظهور بؤرة صناعية صغيرة، و3 حالات بجهة فاس مكناس، وحالتين بجهة الرباط سلا القنيطرة، فيما لم تسجل باقي الجهات أي إصابة.
أما بخصوص طريقة اكتشاف الإصابات، فإن 36 إصابة من 42 تم اكتشافها عن طريق عملية تتبع المخالطين، ومازال 5460 مخالط في التتبع الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر جهة الشمال تتصدر.. تفاصيل التوزيع الجغرافي لكورونا في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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