42 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة و0 وفاة.. الحصيلة: 7643

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 7643 حالة، في حين تم حديد الحالات النشطة في 2246 حالة، 31 فقط التي توجد في قسم الانعاش.

وقالت الوزارة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي في المغرب أنه تم تسجيل 217 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من يوم أمس الأربعاء، إلى غاية الساعة السادسة من اليوم الخميس، لترتفع الحالات المتعافية إلى 5195 حالة بنسبة 68 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أنه لم تسجل أي حالة وفاة في 24 ساعة الأخيرة ليستقر وفيات ضحايا فيروس كورونا في 202 حالة لينخفض معدل الفتك إلى 2.6 في المائة.