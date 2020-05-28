القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة، اليوم، الخميس، 4 شبان من مدينة الطيرة للاشتباه بالاعتداء على إمام مسجد في المدينة.
وتعتزم الشرطة تقديم المشتبهين للمحاكمة لطلب تمديد اعتقالهم.
وتسبّب الاعتداء على إمام المسجد بشكل طفيف، ونقل إلى مشفى مئير في كفار سابا لتلقّي العلاج.
وتقول مصادر محليّة إن إمام المسجد، عبد الحافظ فضيلي، كان يقوم بتحضير المسجد لصلاة الجمعة، قبل أن يقتحم أشخاص المسجد حاملين عصيًا واعتدوا عليه بالضرب في جميع أنحاء جسده.
وأضافت المصادر المحليّة أن أمام المسجد أصرّ على إغلاق المسجد خلال فترة كورونا، ورفض أن "يقتحمه" أشخاص أردوا دخوله.
ولا زالت التحقيقات في الاعتداء جارية.
كانت هذه تفاصيل خبر الطيرة: اعتداء على إمام مسجد "بسبب كورونا".. واعتقال 4 مشتبهين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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