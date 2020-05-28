مصر: عدد الوفيات اليومي يبلغ 29 والإصابات تتجاوز الألف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت مصر اليوم، الخميس، تسجيل 29 وفاة بكورونا، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية ألف حالة للمرة الأولى. وأفادت بتسجيل 29 وفاة، وألف و127 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 154 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 20 ألفا و793، منها 845 وفاة، و5 آلاف و359 حالة تعاف.

وفي 14 شباط/ فبراير الماضي، أعلنت مصر عن أول إصابة بكورونا في البلاد.

وتتواصل التحذيرات في مصر، حاليا، من عدم قدرة البنية الصحية للبلاد على مواجهة التفاقم المتسارع في الإصابات بكورونا.

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فيما تتواصل احتجاجات في صفوف الكادر الطبي؛ بسبب ما يقولون إنه "تقاعس" وزارة الصحة عن أداء واجبها في حماية الأطباء، و"التعنت" في إجراء المسحات (فحوص كورونا) للمخالطين منهم للمصابين.

والإثنين، قالت نقابة الأطباء المصرية في بيان، إنها سجلت 350 إصابة بكورونا بين الأطباء بين 19 طبيبا، قبل أن تعلن الأربعاء، ارتفاع وفيات الفيروس من الأطباء إلى 23.

فيما قالت وزارة الصحة، الإثنين، إنه تم اتخاذ تدابير وقائية وإجراء أكثر من 19 ألفا و500 فحص للعاملين في القطاع الطبي على مستوى البلاد منها نحو 9 آلاف مسحة للكشف عن الفيروس.

وأضافت، في بيان، أن المستشفيات عالجت 291 من العاملين في القطاع الصحي منهم 69 طبيبا وأن 11 من أصحاب هذه الحالات توفوا.