خربة الوطن: اجتماع حاشد لبحث سبل مواجهة مخططات مصادرة الأراضي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت قرية خربة الوطن مسلوبة الاعتراف في النقب، الخميس، اجتماعًا شعبيا حاشدا لبحث سبل التصدّي لمخطّطات مصادرة الأراضي وممارسات الصندوق القومي اليهودي (كاكال)، الأخيرة في القرية من حراثة لأراضي العرب وتشجير للمنطقة بشكل غير قانوني.

وشارك في الاجتماع ممثّلون عن مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في النقب، وقيادات محلية وسياسية.

وشدّد المجتمعون على رفض كل الصفقات ومحاولات تفكيك وحدة القرار النقباوي، والملاحقة للمعتصمين والتهديد المستمر للشرطة والأذرع الأمنية المختلفة لأصحاب الأرض.

وتحدثت شخصيات محلية وقيادية في الاجتماع، منها رئيس المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف، عطية الأعسم، والمركّز الميداني، معيقل الهواشلة، بالإضافة إلى النائب السابق والقيادي في التجمع الوطني الديقمراطي، جمعة الزبارقة، وتحدث باسم اللجنة المحلية في قرية خربة الوطن الشاب صالح الشنارنة، كما تحدّث آخرون عن الأوضاع في النقب عموما.

وأجمع المتحدثون على أهمية استمرار الاعتصام الميداني، وتصعيد النضال الجماهيري ضد التهجير، واستقطاب عناصر جديدة من النقب وكامل الداخل الفلسطيني، لمواجهة مخططات السلب وعربدة الشرطة الإسرائيلية ومحاولات سطو الـ"كاكال"، على الأرض العربية في النقب