الأردن: استئناف فتح المساجد والكنائس في حزيران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت الأردن اليوم، الخميس، إعادة فتح المساجد والكنائس اعتباراً من 5 حزيران/ يونيو المقبل، بعد إغلاق استمر لشهرين ونصف، في إطار تدابير مواجهة فيروس كورونا. فيما سجلت المملكة 8 إصابات جديدة بالوباء رفعت الإجمالي إلى 728.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده كل من متحدث الحكومة، أمجد العضايلة، ووزيرا الأوقاف محمد الخلايلة، والصحة سعد جابر، ورئيس مجلس الكنائس، البطريرك ثيوفيلوس الثالث. واستهل العضايلة، المؤتمر الصحفي، بإعلان إعادة فتح المساجد والكنائس.

وأشار إلى أن "هناك دراسة لتعديل إجراءات الحظر الشامل الجمعة للوصول إلى المساجد"، في وقت تفرض فيه الحكومة حظرا شاملا كل جمعة.

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وتوضيحا للجزئية الأخيرة، قال وزير الأوقاف محمد الخلايلة، إن العودة للمساجد ستكون بصلاة الجمعة، ضمن ضوابط السلامة العامة، وستكون الخطبة لعشر دقائق فقط، والصلاة داخل المساجد والساحات.

أما الكنائس، فستبدأ الصلاة فيها اعتباراً من 7 حزيران/ يونيو المقبل، وفق رئيس مجلس الكنائس، دون تفاصيل أكثر.

فيما أعلن وزير الصحة سعد جابر، تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا، رفعت الإجمالي إلى 728، و11 حالة تعاف، ليرتفع العدد الكلي إلى 497، بينما استقرت الوفيات عند 9.