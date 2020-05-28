إصابة شاب بجراح في حادث طرق قرب الطيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب بجراح خطيرة، مساء اليوم، الخميس، جراء حادث طرق شمال الطيرة.

ووفقًا لمصادر طبيّة، فإنّ الشاب يبلغ من العمر 18 عامًا، ونقل إلى مشفى بيلنسون لتقديم العلاج اللازم له.

وشهد شارع 24 الذي وقع فيه الحادث اكتظاظًا مروريًا.