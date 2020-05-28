موسكو: اعتقال 4 صحافيين معارضين إثر تظاهرة احتجاجية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الصحافي الروسي المعارض إيليا أزار، اليوم الخميس، عن أنه حُكم عليه بالسجن 15 يوما عقب تظاهره فرديا في موسكو، ما أدى إلى ردود فعل غاضبة في صفوف أنصاره.

وأوقف ثلاثة صحافيين آخرين بعد ظهر اليوم الخميس، عندما كانوا يتظاهرون احتجاجا على إدانة زميلهم في موسكو. وتمثل التظاهرات الفردية شكلا احتجاجيا رائجًا في روسيا، لأنها لا تتطلب ترخيصا مسبقا ولا يتم قمعها عادة.

لكن، اعتبرت الشرطة هذه المرة أن المعارض إيليا أزار خرق حظر تنظيم التظاهرات خلال الحجر المفروض في موسكو لاحتواء انتشار فيروس كورنا المستجد.

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وأوقف الصحافي والعضو البلدي البالغ 35 عاما يوم الثلاثاء، خلال تظاهرة داعمة لفلاديمير فورونتسوف، والأخير شرطي سابق يُعرف بعمله حول انتهاك قوات الأمن للقانون ويُلاحق بتهم تعتبر أنها ملفقة.

وأثارت إدانة أزار غضب عدة زملاء له، أوقف ثلاثة منهم اليوم الخميس عقب تظاهرهم في موسكو.

ومن جهته، قال المعارض المعروف أليكسي نافالني على "تويتر" إنه "يحق لأزار القيام بهذا الاحتجاج وفق القانون والدستور والحس السليم". وشارك أزار الصيف الماضي في تنظيم سلسلة تجمعات احتجاجية ضد الحكومة في موسكو.