الإمارات تقدم نموذجا تاريخيا في المبادرات الإنسانية وترسل 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كردستان العراق

الخميس 28 مايو 2020

منذ بداية أزمة كورونا، ودولة الإمارات تقدم نموذجا تاريخيا في المبادرات الإنسانية التي أطلقتها القيادة الرشيدة لدعم ومساندة الدول الأخرى التي تعاني من جائحة «كورونا»، دون النظر إلى عرق أو دين أو إلى المواقف السياسية، لتؤكد نهج العمل الإنساني، الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز سياسات دولة الإمارات.



وكانت دولة الإمارات قد أطلقت جسرا جويا دوليا لتوفير خط للإمدادات الصحية والإنسانية، ويمثل هذا الجسر الجوي مساهمة كبرى في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية العالمية لمكافحة الجائحة.

وذكرت وكالة وام، أن الإمارات أرسلت اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كردستان العراق، لدعمه في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرت وكالة وام الإماراتية .

وسيستفيد من المساعدات أكثر من 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقدمت الإمارات لمكافحة كورونا حتى اليوم، أكثر من 658 طنا من المساعدات لأكثر من 57 دولة، استفاد منها نحو 658 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

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وأكد قنصل عام الإمارات في كردستان العراق، أحمد الظاهري، حرص دولة الإمارات على مد يد العون لكردستان العراق لمساعدته في التصدي لفيروس كورونا المستجد .. لافتا إلى أن العلاقة الأخوية التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية العراق تشكل أساس هذا التعاون، والذي سيمكننا من دعم العاملين في الخطوط الأمامية في العراق على مكافحة هذا الوباء.

وأضاف إن دولة الإمارات تقف إلى جانب العراق في سعيها الدؤوب للحفاظ على الصحة العامة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وخلال جائحة كورونا التي ضربت العالم، برز دور الإمارات الإنساني في في تقديم العون والمساعدة لمن يحتاج إليهما من الدول والشعوب لمواجهة هذا الوباء