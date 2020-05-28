شكرا لقرائتكم خبر عن كرة ملتهبة في سماء تركيا تحول الليل إلى نهار (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لكرة من الضوء تسقط من السماء، وتنفجر قبل أن تتلاشى تماما.

وأكد موقع “دايلي صباح” الإخباري التركي أنه تم مشاهدة نيزك في عدة محافظات في شمال تركيا مساء الأربعاء ، ونقل الموقع أن النيزك كان مرئيا في عدة مقاطعات، بما في ذلك أرتافين، وأرضروم، وسيفاس، وتونسيل، وأرداهان.

وأكدت الشرطة في مقاطعة طرابزون على البحر الأسود مشاهدة “كرة من الضوء”، وفق ما نقل الموقع، وقال أوزان أونسالان من جامعة إيج أن الظاهرة التى شهدها الشمال كانت نيزكا نموذجيا.

وأضاف أونسالان، الذي يقود أيضا مشروع تتبع النيازك التركي: “ظهر أنه يتجه من أرضروم إلى أرفين، ومن المرجح أن يكون قد سقط في سوتشي أو جورجيا”.

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وقال “وفقا لتقييمنا الأول، نعتقد أنه قد سقط في البحر”، مشيرا إلى أنه من المعتاد أيضا سماع انفجار بعد دقيقتين إلى ثلاث دقائق بعد الضوء الساطع.

وأوضح “سألت شهود عيان إن أحسوا بهزة صغيرة، لأن ذلك متوقع أيضا، ولكن ذلك يعتمد على حجم وهيكل النيزك. إذ يمكن أن يؤدي إلى “زلزال صغير”. وقال أونسالان أيضا أنهم على اتصال مع وكالة ناسا لتقييم اللقطات.