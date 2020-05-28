شكرا لقرائتكم خبر عن وزير داخلية الكويت: رفع الحظر الشامل والسماح بالتجول من 6 صباحاً إلى 6 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: قال وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، الخميس، إن بلاده ستستبدل حظر التجول الشامل، الذي فرضته السلطات اعتبارا من 10 إلى 30 مايو، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بآخر جزئي.

وقال أنس الصالحفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن حظر التجول الشامل سيتم استبداله بحظرتجول “جزئي” يتم فيه السماح بالتجول من الساعة 6 صباحاً إلى 6 مساءً، ثميتم تخفيفه تدريجيا حتى عودة الحياة لطبيعتها.

وأضاف أن “الفرق الفنية تعمل (حاليا) لوضع الملامح الأخيرة للعودة للحياة (الطبيعية)”، آخذة في الاعتبار القواعد الصحية، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز”.

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