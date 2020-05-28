شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تهديده بإغلاقها.. ترامب يوقع «أمراً تنفيذياً» يستهدف مواقع التواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيوقع أمرا تنفيذيا يستهدف شركات التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا القرار بعد تهديده بإغلاق مواقع للتواصل الاجتماعي يتهمها بكبت أصوات المحافظين، وفقاً لـ “بي بي سي”.

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وقد برز الخلاف الأخير بعد أن أضاف موقع تويتر رابطا تحذيريا لمراجعة الحقائق إلى بعض تغريدات ترامب لأول مرة.

ولم تعرف بعد تفاصيل الأمر التنفيذي، ولم تعرف الخطوات التنظيمية التي يمكن للرئيس اتخاذها دون تمرير قانون بشأنها في الكونغرس.

ولم يقدم مسؤولو البيت الأبيض أي معلومات إضافية عما يتوقع أن يحتويه الأمر التنفيذي، الذي من المقرر أن يتم توقيعه، اليوم الخميس،.