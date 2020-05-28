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بوريس جونسون يعلن مزيدا من تخفيف قيود كورونا في بريطانيا

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أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اليوم الخميس مزيدا من تخفيف القيود التي جرى فرضها للحد من انتشار ، وقال إنه جرى استيفاء المعايير التي وضعتها الحكومة في هذا الشأن.

وبداية من الأسبوع المقبل، يستطيع البريطانيون أن يلتقوا في مجموعات يصل عدد أفرادها إلى ستة أشخاص، في الحدائق الخاصة، مع الحفاظ على مسافة مترين، على الأقل، بين كل شخص وآخر.

وفي الوقت الحالي، يسمح باللقاءات بين شخصين فقط من منزلين مختلفين، في الحدائق وفي الأماكن العامة الأخرى.

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وسيتم السماح بإعادة فتح المتاجر التي لديها أماكن بيع مفتوحة، واستئناف الدراسة بالنسبة لبعض الصفوف الدراسية.

وكان جونسون حدد في وقت سابق خمسة معايير يتعين الوفاء بها قبل إقرار مزيد من تخفيف قيود كورونا، وبينها تراجع أعداد المصابين والوفيات جراء الفيروس. وأكد رئيس الوزراء أنه جرى استيفاء جميع المعايير.

وقال جونسون: "لا أستطيع أن ألقي بعيدا بالمكاسب التي حققناها معا، ولن أفعل، ولذلك فإن التغيرات التي نقوم بها محدودة وحذرة."

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