شكرا لقرائتكم خبر عن 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الجزائر اليوم تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 8997 حالة.

وكشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار في مؤتمر صحفي عن تسجيل 7 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 630 حالة وفاة.

وأشار إلى أنه تم تسجيل شفاء 148 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 5277 حالة.