تركيا تخفف قيود كورونا بداية من يونيو‎

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عدة قرارات تتعلق بإعادة الحياة إلى طبيعتها في البلاد، وتخفيف التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن عنها أردوغان، مساء الخميس، عقب اجتماع افتراضي عقده مع أعضاء حكومته لمناقشة آخر التداعيات المتعلقة بتفشي الفيروس.

وقال أردوغان إن بداية مطلع يونيو/حزيران المقبل سيشهد افتتاح عدد من القطاعات والمرافق التي تم إغلاقها قبل نحو شهرين.

وأوضح أردوغان أن رفع حظر السفر بين المدن بشكل كامل اعتباراً من الأول من يونيو/حزيران، وكذلك فتح المتاحف، والمطاعم والحدائق والكافيهات باستثناء الأرجيلة، والسواحل.

ووفق تصريحات أردوغان سيتم تخفيض حظر التجوال للصغار إلى 18 عاماً، حيث يسمح لهم بالخروج أيام الأربعاء والجمعة من الساعة 14:00 وحتى الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي.

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القرارات الجديدة شملت استمرار حظر التجول على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا مع السماح لهم بالخروج أيام الأحد من الساعة 14.00 إلى 20.00، شريطة أن يلتزموا بالقناع والمسافة الاجتماعية والنظافة.

كما قرر النظام التركي رفع القيود المفروضة على السياحة البحرية وصيد الأسماك والنقل في إطار القواعد المحددة، وفتح متاجر بيع الحيوانات اعتبارا من 1 يونيو واستئناف مسابقات الخيول اعتبار من 10 الشهر.

مرافق الاستراحة على طرقات السفر ستفتح مجددا في 1 يونيو، إلى جانب السماح للمواطنين أصحاب المحلات التجارية فوق 65 عاما باستئناف أعمالهم شريطة الالتزام بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي وقواعد النظافة.

يأتي ذلك ضمن سلسلة قرارات اتخذتها السلطات التركية مؤخرًا لإعادة فتح الاقتصاد وعودة الحياة لطبيعتها، رغم استمرار تفشي الفيروس، وهو الأمر الذي ترفضه أحزاب المعارضة بالبلاد التي تقول إن أردوغان يغامر بصحة المجتمع لإنقاذ اقتصاده المتردي.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 30 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة فضلا عن 1182 إصابة جديدة.

ووفق تلك الأرقام بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 4461، فيما بلغ إجمالي الإصابات 160 ألفًا و979 إصابة.