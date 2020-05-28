الكويت تبدأ الأحد "خطة العودة للحياة" بعد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، الخميس، تطبيق خطة للعودة إلى الحياة الطبيعية، بداية من الأحد المقبل، وتشمل تخفيفا تدريجيا لقيود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الداخلية أنس الصالح، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن "حظر التجول الكلي المفروض حاليا سيتحول إلى حظر جزئي يستمر 12 ساعة من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا يوميا".

وأضاف أنه "سيتم عزل مناطق جديدة مع الإبقاء على عزل المناطق المعزولة سابقا لمكافحة الفيروس".

وقال وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح إن العودة إلى الحياة الطبيعية ستستغرق خمس مراحل تمتد كل منها ثلاثة أسابيع كحد أدنى على أن تبدأ المرحلة الأولى في 31 مايو/أيار.

وأكد وزير الصحة أنه "لن يكون هناك عودة كاملة للحياة إلا بوجود لقاح لفيروس كورونا".

وأوضح أن "المرحلة الأولى تتضمن عودة المساجد ودور العبادة بعد تجهزها باشتراطات صحية وكذلك الأنشطة الصناعية والخدمات العامة مثل الشحن والصيانة، كما تشمل عودة المطاعم والمقاهي بنظام الشراء من السيارات وكذلك خدمات التوصيل للمنازل".

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وتابع: "تشمل هذه الخدمات الشركات المزودة للاتصالات والانترنت والنقل الجماعي الخاص بالشركات والمؤسسات ومحلات التجزئة الغذائية مثل الجمعيات التعاونية ومتاجر البقالة والتموين".

أعلنت الكويت، الخميس، عن تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع الإجمالي إلى 24112 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية أنه تسجيل 10 وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء "كوفيد-19" في البلاد إلى 185 حالة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي، إن 197 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، في وقت سابق، أن 752 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 8698 حالة.