مقتل قيادي بارز بمرتزقة أردوغان السوريين في ليبيا

قتل قيادي بارز من المرتزقة السوريين في ليبيا، أثناء اشتباكات مع الجيش الليبي بمحور الكازيرما جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال مصدر عسكري ليبي إن "أبوالكنج الجاسم" المسؤول العسكري البارز في مرتزقة أردوغان في ليبيا قتل، الأربعاء، أثناء اشتباكات الجيش الليبي مع الإرهابيين في محور كازيرما جنوبي طرابلس.

وأوضح المصدر لـ"الخليج 365" أن الجاسم من مواليد أبريل/نيسان 1973 بمحافظة حمص السورية وهو قيادي ميداني بارز لدى ما يعرف بـ"لواء سلطان سليمان شاه" التابع لتركيا.

وأضاف أن الجاسم جاء إلى ليبيا ديسمبر/كانون الأول 2019 لمشاركة في القتال ضد الجيش الليبي ضمن صفوف المليشيات مقابل تقاضي 2000 دولار شهريا.

وأشار إلى أنه أنه تم رصد الجاسم عدة مرات أثناء الاشتباكات كما ظهر في صورة له ملتقطة بداخل محاور القتال في طرابلس، واضعا علي الزي العسكري الذي يرتديه شعار الدولة الليبية.

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يأتي ذلك ضمن جهود الجيش الليبي للقضاء على الإرهاب والمرتزقة السوريين والتي كان آخرها ما تم الإعلان عنه، الإثنين، من إلقاء القبض على القيادي الداعشي السوري محمد الرويضاني المكنى "أبوبكر"أمير ما يعرف بـ"فيلق الشام".

كما سبق وأعلن الجيش الليبي القضاء على الإرهابي السوري محمد هنداوي قائد ما يعرف بـ"الفيلق الثاني" من مرتزقة تركيا في ليبيا.

وتستمر انتهاكات أنقرة، للقرارات الدولية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين، وهي: تعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، وتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

وتتزايد المطالبات الدولية بوقف إطلاق النار في ليبيا كان آخرها مطالبة الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا في رسائل وجهها، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ورئيس مجلس الأمن الدولي بإلزام مجلس الأمن الدولي كافة الأطراف المتصارعة في ليبيا بالوقف الفوري لإطلاق النار.

ونقلت تركيا حتى الآن أكثر من 10600 مرتزق غالبيتهم سوريين إلى ليبيا بالتزامن مع اختفاء نحو 9000 متطرف آخرين من المحتمل نقلهم قريبا إلى طرابلس، حسبما أعلن رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.