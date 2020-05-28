شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. دولة الإمارات ترسل مساعدات إلى دولة غانا الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات مساعدات إلى دولة غانا بإفريقيا، بعد أن تم التواصل مع الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة من قبل المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي السيد ديفيد بيزلي.



وأخذت دولة الإمارات على عاتقها دعم الدول الشقيقة والصديقة، سواء أكان ذلك في مجال دعم المشاريع التنموية أو من خلال الاستجابة الإنسانية، وبما يدعم الازدهار والاستقرار في هذه الدول، وتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية فيها.

وتستحوذ أفريقيا على اهتمام كبير من دولة الإمارات حيث بلغت قيمة المساعدات بين عام 2014 وحتى 2018 نحو 61.8 مليار درهم (16.83 مليار دولار أمريكي).

وقدم الأمير سييسو بيرينج الشكر الجزيل لدولة الإمارات قيادة وشعباً على هذه المبادرة التي تعكس جهودها الإنسانية، مؤكداً أن المبادرة ساعدت عشرات الأسر في المملكة وخففت عن كاهلهم.

وحظيت حملة المساعدات حظيت بتغطية واسعة من قبل وسائل الإعلام في مملكة ليسوتو في نشرات الأخبار، حيث شملت المساعدات مدينة ماتشاتشا وبعض القرى المحيطة بها وملجأ أيتام في المدينة، كما شملت بعض القرى في منطقة تيتساني في العاصمة ماسيرو ومنطقة موخوتلونج.

كما أرسلت دولة الإمارات، اليوم الخميس، طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كردستان العراق، لدعمه في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد يستفيد منها أكثر من 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وأكد سعادة أحمد الظاهري، قنصل عام دولة الإمارات لدى كردستان العراق أن دولة الإمارات تحرص على مد يد العون لكردستان العراق لمساعدته في التصدي لفيروس كورونا المستجد لافتا إلى أن العلاقة الأخوية التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية العراق تشكل أساس هذا التعاون، والذي سيمكننا من دعم العاملين في الخطوط الأمامية في العراق على مكافحة هذا الوباء.

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وأضاف إن دولة الإمارات تقف إلى جانب العراق في سعيها الدؤوب للحفاظ على الصحة العامة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

يذكر أن دولة الإمارات قدمت حتى اليوم أكثر من 658 طنا من المساعدات لأكثر من 57 دولة، استفاد منها نحو 658 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد، والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها أكثر من 38 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في كشف 563 إصابة بفيروس كورونا الجديد، من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة تخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 32532 حالة.

كما أعلنت الوزارة 3 وفيات لمصابين من جنسيات مختلفة بسبب تداعيات الإصابة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 258.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة أيضاً تعافي 314 مصاباً بالفيروس، وتعافيهم التام من أعراضه بفضل الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى وبذلك يكون مجموع المتعافين 16685.