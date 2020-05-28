أفادت معلومات صحفية عن وصول طائرة عسكرية مصرية اليوم إلى مطار بيروت الدولي، أقلت على متنها طاقما مشغلا جديدا للمستشفى المصري في بيروت، وشحنة من الادوية والمستلزمات الطبية التي ستؤمن استمرار الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى.
وأشرف الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، بحضور الملحق العسكري المصري أحمد الشحات، على عملية التبديل الآمنة وما تتطلبه شروط الوقاية من فيروس كورونا للطاقم المشغل للمستشفى في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول طائرة عسكرية مصرية على متنها طاقم جديد للمستشفى المصري ببيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.