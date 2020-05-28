وصول طائرة عسكرية مصرية على متنها طاقم جديد للمستشفى المصري ببيروت

أفادت معلومات صحفية عن وصول ​طائرة​ عسكرية مصرية اليوم إلى مطار ​بيروت​ الدولي، أقلت على متنها طاقما مشغلا جديدا للمستشفى المصري في بيروت، وشحنة من الادوية و​المستلزمات الطبية​ التي ستؤمن استمرار الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى.

وأشرف الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن ​محمد خير​، بحضور الملحق العسكري المصري أحمد الشحات، على عملية التبديل الآمنة وما تتطلبه شروط الوقاية من ​فيروس كورونا​ للطاقم المشغل للمستشفى في ​لبنان​.